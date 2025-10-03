الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فياريال، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الميرنجي عدة غيابات بارزة، أبرزها ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، بسبب الإصابات.

قائمة ريال مدريد أمام  فياريال

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – دافيد ألابا – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إبراهيم دياز – إندريك – جونزالو – ماستانتونو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

ويستضيف ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءً، في لقاء يبحث خلاله الفريق الملكي عن مواصلة مطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

