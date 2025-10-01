نجم ريال مدريد السابق يقتحم قائمة المرشحين لتدريب اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي فتحت خط المفاوضات مع المدير الرياضي لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل قيادة مشروع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة العميد إلى إعادة ترتيب أوراقها بالتعاقد مع مدير فني ذي خبرة كبيرة في كرة القدم الأوروبية، بعد رحيل المدرب الفرنسي لوران بلان، مؤخرًا؛ بسبب سوء نتائج الفريق.

إقالة لوران بلان لسوء النتائج

وأعلن نادي الاتحاد برئاسة فهد سندي، إقالة لوران بلان من منصبه، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية، خاصة بعد الهزيمة بالكلاسيكو، أمام النصر بنتيجة 2-0 بمنافسات الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

سولاري مرشح لتدريب اتحاد جدة

وبحسب ما ذكره الصحفي "سانتي أونا" فإن مسؤولي نادي اتحاد جدة دخلوا في مفاوضات مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، والمدير الرياضي الحالي لريال مدريد، لخوض تجربة كروية جديدة وقيادة صفوف الفريق.

وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن المدرب الأرجنتيني بات واحدًا من بين المرشحين لتدريب الاتحاد، إلى جانب، سيرجيو كونسيساو، وأيضًا مارك فان بوميل.

وأشار إلى أن لوتشيانو سباليتي المدرب السابق لفريق روما ومنتخب إيطاليا أيضًا ضمن القائمة، وقد أبدى المدرب الإيطالي استعداده لتولي المنصب، لكنه يطلب راتبًا كبيرًا.

وتولى سولاري البالغ من العمر 48 عامًا، تدريب نادي ريال مدريد الإسباني بشكل مؤقت، كما تم تعيينه كمدير رياضي للريال في 2023.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.