أحمد نبيل كوكا يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية

سجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية، في الدقيقة 17 من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًّا في لقاء القمة الأخير في القمة أمام الزمالك بنتيجة 2-1، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف لمشوار منافسته على لقب الدوري الممتاز.

في المقابل، يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي.

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

