الزمالك يتعادل مع غزل المحلة 1-1 بعد مرور 75 دقيقة

يتعادل نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

وكان أحمد ربيع قد سجل هدف نادي الزمالك في شباك نظيره غزل المحلة بالدقيقة 39 عن طريق رأسية مميزة.

ثم سجل محمود صلاح هدف التعادل لـ غزل المحلة في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 65.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

أحمد ربيع.

أحمد حمدي.

ناصر ماهر.

أحمد شريف.

خوان بيزيرا.

عمرو ناصر.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل.

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

خاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري.

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

