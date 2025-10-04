عمل الشرقية تنظم ندوة موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد

افتتح المهندس أحمد عبدالهادي وكيل الوزارة الندوة الموسعة بعنوان حقوق وواجبات العمال في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ والتعديلات في السلامة والصحة المهنية التي نفذتها مديرية العمل بمحافظة الشرقية وذلك بحضور المهندس احمد عبد الرشيد مدير مصنع التكييف المنزلي والمفوض من رئيس مجلس إدارة شركة هاير بالعاشر وياسمين حسن علي مردن مدير إدارة الموارد البشرية بمصنع هاير والمهندس أحمد الصفطي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمصنع هاير بالإضافة إلى المهندس أحمد عبدالرشيد مدير مصنع التكييف المنزلي.

التبصير بقانون العمل الجديد

وهو ما يأتي في إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التابعة لها للتبصير بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 من أجل بيئة عمل أكثر توازنا واستقرارا وتحت رعاية محمد جبران وزير العمل والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 4/10// 2025

المتواجدين من مسؤولي الشركات والمصانع

كما أشار الى تواجد المهندس وأحمد لطفي مدير مصنع الصناعات المغذية السيد حفني مدير منطقة عمل العاشر من رمضان الكيميائي أحمد المنسي مدير مكتب السلامة بالعاشر والدكتورة الشيماء فريد مفتش عمل بمنطقة العاشر والكيميائي السيد عبدالمنعم مفتش أول بمكتب السلامة بالعاشر الكيميائي محمود شبيب مفتش بإدارة السلامة بالمديرية وبمشاركة 120 من مسئولي الموارد البشرية وبعدد 73 شركة ومنشآة صناعية كبرى بالعاشر.

سلسلة الندوات التوعوية بالعاشر من رمضان

ذلك بمقر شركة هاير بمدينة العاشر من رمضان والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يتم تنفيذها للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 حيث بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني ثم تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم أعقبها أفتتاحية للتعريف بأهداف الندوة وفي الكلمة الترحيبية تحدث المهندس احمد عبد الرشيد مدير مصنع التكييف المنزلي والمفوض من رئيس مجلس إدارة شركة هاير بالعاشر مشيدا فيها بجهود وزارة العمل وقياداتها الرشيدة في تبني عدد المبادرات البناءة للعبور نحو الأفضل للأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية والتطلع لمزيد من التعاون مع مديرية العمل بالشرقيةفي مراحل لاحقة

محمد جبران وزير العمل المصرى

وفي كلمة اشار المهندس احمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية إلي أن فعاليات اليوم تأتي في إطار جهود وزارة العمل وقياداتها الرشيدة محمد جبران وزير العمل لتحقيق الصالح العام للعامل المصري وتأتي أيضا" ضمن سلسلة ندوات يتم تنفيذها للتعريف بحقوق وواجبات العامل من خلال مناقشة الخطوط العريضة لقانون الجديد التي تضمن الاستقرار والحماية لطرفي العملية الإنتاجية (العامل -وأصحاب الأعمال).

الرد على التساؤلات

وهذا من خلال طرح الرؤى والرد على التساؤلات والاستفسارات بشأن آليات التطبيق العملي كما أهدى خالص شكره لشركة هاير بمدينة العاشر لاستضافتهم الكريمة لفعاليات اليوم وجميع ممثلي الشركات لتعاونهم المخلص بالحضور والمشاركة بفعاليات اليوم

محاضرة بعنون حقك تعرف

ثم بدأت المحاضرات في تمام العاشرة والنصف صباحا وكانت المحاضرة الاولى من الساعة 10.35ص:12.00ظهرا لقتها الدكتورةالشيماء فريد مفتش عمل بمنطقة العاشر بعنوان (أعرف حقك ) وتضمنت شرح للأحكام العامة لقانون العمل الجديد رقم (15)لسنة 2025وتم شرح فصل الأجور بداية من تعريف الأجور المادة 1 ثم الإنتقال لفصل الأجور من المادة 101 حتي 116 ثم شرح لمواد الإصدار والمواد الخاصة بشهادة القيد والمدد الزمنية القانونية لإستخراجها

تعديلات السلامة والصحة المهنية

وجاءت المحاضرة الثانية من الساعة 12.20ظ:2.00ظ والقاها الكيميائي السيد عبدالمنعم مفتش أول بمكتب السلامة بالعاشر بعنوان:قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وتعديلات السلامة والصحة المهنية وتخلل المحاضرتين حوار مفتوح أداره المهندس أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية وتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

