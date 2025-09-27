توقيع 9 عقود عمل جديدة لذوى الهمم من أبناء الشرقية

استقبل المهندس أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية 9 أفراد من ذوى الهمم والراغبين فى العمل بالمصانع والشركات الخاصة بمحافظة الشرقية.

صرف راتب من تمنعه إعاقته من العمل

حيث حرص عبدالهادى على متابعة تعيينهم بنفسه، وذلك عن طريق الاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، وصرف راتب لمن تمنعه إعاقته من العمل مع تمتعه بالزيادات السنوية التى تطرأ على المعاشات وبشكل دوري.

المتابعة اليومية واستيفاء نسبة 5% من العاملين

يأتي ذلك في إطار متابعته اليومية لحصر واستيفاء نسبة الـ 5‎%‎ بمصانع وشركات المدن الصناعية في العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس الجديدة والزوامل و الأماكن المنتشر بها المصانع بربوع محافظة الشرقية.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير عقود عمل لذوي الهمم وتوفر فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بذوي الهمم (قادرون باختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ5‎%‎ بكافة المنشآت.

