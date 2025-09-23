مديرية عمل الشرقية توفر وظائف لـ 11 من ذوى الهمم

استقبل المهندس أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم الثلاثاء الموافق 2025/9/23 بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية العمل أحد عشر راغبا في العمل من ذوي الهمم، لمتابعة تعيينهم والاستماع لمطالبهم ، والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل

محاولة تذليل العقبات التى تواجههم

كما أنه يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، وذلك في إطار متابعتة اليومية ولحصر واستيفاء نسبة الـ5 %‎ شاكرا الجهود المخلصة التى تعمل في حب الوطن

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة توفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم وقادرون باختلاف والتشديد على تلبية مطالبهم، في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ‎ % 5 ‎ بكافة المنشآت

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد أمر بضرورة تنسيق مديرية العمل بمحافظة الشرقية مع المصانع والشركات الخاصة بضرورة توفير العمل لذوى الهمم بواقع 5% بكل مصنع أو شركة ومتابعة الشركات باستيفاء النسبة القانونية منها والتى حددها قانون العمل.

