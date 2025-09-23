الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
مديرية عمل الشرقية توفر وظائف لـ 11 من ذوى الهمم

مديريةعمل الشرقيةتوفرعقودعمل ل11 من ذوى الهمم

استقبل المهندس أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم الثلاثاء الموافق 2025/9/23 بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية العمل أحد عشر راغبا  في العمل من ذوي الهمم، لمتابعة تعيينهم والاستماع لمطالبهم ، والمعوقات التي تواجههم  بسوق العمل 

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

محاولة تذليل العقبات التى تواجههم 

كما أنه يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، وذلك في إطار متابعتة اليومية ولحصر واستيفاء نسبة الـ5 %‎  شاكرا الجهود المخلصة التى تعمل في حب الوطن

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

وذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة توفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم وقادرون باختلاف والتشديد على تلبية مطالبهم،  في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ‎ % 5 ‎ بكافة المنشآت 

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

 وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد أمر بضرورة تنسيق مديرية العمل بمحافظة الشرقية مع المصانع والشركات الخاصة بضرورة توفير العمل لذوى الهمم بواقع 5% بكل مصنع أو شركة ومتابعة الشركات باستيفاء النسبة القانونية منها والتى حددها قانون العمل.                 

