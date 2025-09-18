مرور الشرقية يضبط 25 توك توك مخالف لخطوط السير بالزقازيق

شكلت إدارة المرور بمحافظة الشرقية فرق عمل لضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير في الزفازيق.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 25 توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة التزام أصحاب التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لمكبرات الصوت.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

