وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

زار المهندس أحمد عبد الهادى وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية منطقة عمل الزقازيق، وتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

كما تفقد الوضع العام بالمكتب والانضباط وبحث سير منظومة العمل، وناقش بعض المعوقات، وهذا إيمانا بأهمية دراسة المشكلات على أرض الواقع من أجل التطوير والارتقاء بمنظومة العمل.

مناقشة أهم المستجدات والمعوقات

وعقد وكيل وزارة العمل اجتماعا لمناقشة أهم المستجدات ونشر الخدمات وفرص العمل دوريا بلوحة الإعلانات، كما تم بحث أهم المعوقات التي تواجه المفتشين بجولاتهم الميدانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وأشار عبد الهادى إلى توافر فرص عمل بشركة لصناعة السجاد بمشتول السوق وأبو زعبل والزقازيق وبلبيس وشنبارة الميمونة وأولاد مهنا ومنطقة سندنهور ومنيا القمح وقرية العزيزية، بالإضافة إلى العاشر من رمضان وأبو حماد، وأيضا أنشاص الرمل.

