محافظات

عمل الشرقية: تعيين 7 أفراد من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

استقبل المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بـمحافظة الشرقية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1 /  10/ 2025 بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية 7 سبعة أفراد من ذوي الهمم من راغبي العمل بالقطاع الخاص بمحافظة الشرقية.

وتم تعيينهم بتوقيعهم عقود العمل ومتابعة تنفيذ استلامهم للعمل بالاتصال والتواصل مع الجهات المشغلة لهم كما تم الإستماع لمطالبهم والمعوقات التي قد تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات وقد روعى توفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص.

المتابعة اليومية للمؤسسات الخاصة 

حيث روعي أن يكون العمل الملحق به صاحب الهمم يتناسب مع ظروف الإعاقة ولكل منهم وذلك في إطار متابعة اليومية لحصر وإستيفاء نسبة الـ5‎%‎ من العاملين بالشركة او المصنع من إجمالي العاملين.

توجيهات رئيس الجمهورية 

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد جبران وزير العمل  بأهمية الاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ5‎%‎ بكافة المنشآت وفى ضوء توجيهات مبادرة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب.

 

