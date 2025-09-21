عمل الشرقية تنظم ندوة موسعة حول مستجدات قانون العمل الجديد

عقدت مديرية العمل بـ محافظة الشرقية، برئاسة أحمد عبدالهادي، وكيل أول وزارة العمل بالمحافظة، اليوم ندوة موسعة بعنوان "مستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات الوزارية المتعلقة بالمهن المحظور تشغيل النساء بها".

شارك في الندوة إدارة شئون المرأة والطفل بالمديرية، وبالتنسيق مع منطقة عمل بلبيس، حيث أقيمت الندوة داخل خطوط الإنتاج بإحدى شركات المنسوجات الواقعة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وهدفت الندوة إلى توعية العاملين وأصحاب الشركات بأحدث التعديلات في قانون العمل والقرارات الوزارية، خصوصًا ما يتعلق بالمهن التي يُمنع تشغيل النساء بها، وذلك في إطار تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع التشريعات الجديدة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

جاء تنظيم الندوة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توجيهات وزير العمل محمد جبران، وتعليمات أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير بقضايا المرأة، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما يعكس تنظيم هذه الفعاليات الدور الحيوي المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل، والذي يركز على التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية، لتعزيز مكانتها وتمكينها داخل سوق العمل.

محاور الندوة ومراعاة طبيعة المرأة

وجاءت محاور الندوة حول التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة بالاضافة الى المساواة في الحقوق وليس الأعباء وتضمنت الندوة النصوص القانونية والمواد الخاصة بالمراة والطفل فى المادة 53.

وهي تنص على زيادة عدد مرات اجازة رعاية الطفل الي ثلاث مرات بدلا من مرتين بشرط ان تكون العاملة قد امضت في العمل مدة لا تقل عن سنةويشترط ان تكون الفترة الزمنية بين الاجازة الاولي والثانيه لا تقل عن سنتين والمادة مادة 54 قالت للعاملة الحق في اجازة وضع لمدة اربع شهوروتكون مدفوعه الأجر

وقالت المادة ٥٧ المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر للعامله الحق غي اجازة دون اجر لرعاية طفلها ولا تستحقها اكثى من ثلاث مرات وتم التطرق لشرح مبسط عن باقي المواد القانونية مادة ٩٥ ومادة ٦٠ والمهن المحظورتشغيل النساء بها كما نصت المادة ٦٢ على انه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اربع عشرة سنة.

تنفيذ الندوة بخوط الانتاج منعا للتعطيل

كما تم تم إجراء حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها، كما أنه قد تم تنفيذ الندوة بخطوط الإنتاج منعا" لتعطيل سير العمل، موجها عبدالهادى الشكر للإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العمل برئاسة الدكتورة شيرين عبدالهادي ولفريق عمل منطقة عمل بلبيس برئاسة محمد حجازي. مدير المنطقة مؤمن نجم. مدير مصنع هاندا للمنسوجات ببلبيس لحسن تعاونهم المخلص لإنجاح الندوة

