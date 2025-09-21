الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

عمل الشرقية تنظم ندوة موسعة حول مستجدات قانون العمل الجديد

عمل الشرقية:ندوة
عقدت مديرية العمل بـ محافظة الشرقية، برئاسة أحمد عبدالهادي، وكيل أول وزارة العمل بالمحافظة، اليوم ندوة موسعة بعنوان "مستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات الوزارية المتعلقة بالمهن المحظور تشغيل النساء بها".

شارك في الندوة إدارة شئون المرأة والطفل بالمديرية، وبالتنسيق مع منطقة عمل بلبيس، حيث أقيمت الندوة داخل خطوط الإنتاج بإحدى شركات المنسوجات الواقعة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وهدفت الندوة إلى توعية العاملين وأصحاب الشركات بأحدث التعديلات في قانون العمل والقرارات الوزارية، خصوصًا ما يتعلق بالمهن التي يُمنع تشغيل النساء بها، وذلك في إطار تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع التشريعات الجديدة.

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

جاء تنظيم الندوة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توجيهات وزير العمل محمد جبران، وتعليمات أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير بقضايا المرأة، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما يعكس تنظيم هذه الفعاليات الدور الحيوي المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل، والذي يركز على التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية، لتعزيز مكانتها وتمكينها داخل سوق العمل.

 

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
محاور الندوة ومراعاة طبيعة المرأة

وجاءت محاور الندوة حول التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة بالاضافة الى المساواة في الحقوق وليس الأعباء وتضمنت الندوة النصوص القانونية والمواد الخاصة بالمراة والطفل فى المادة 53. 

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
وهي تنص على زيادة عدد مرات اجازة رعاية الطفل الي ثلاث مرات بدلا من مرتين  بشرط ان تكون العاملة قد امضت في العمل مدة لا تقل عن سنةويشترط ان تكون الفترة الزمنية بين الاجازة الاولي والثانيه لا تقل عن سنتين والمادة مادة 54 قالت للعاملة الحق في اجازة وضع لمدة اربع شهوروتكون مدفوعه الأجر

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
وقالت  المادة ٥٧ المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر للعامله الحق غي اجازة دون اجر لرعاية طفلها ولا تستحقها اكثى من ثلاث مرات وتم التطرق لشرح مبسط عن باقي المواد القانونية مادة ٩٥ ومادة ٦٠  والمهن المحظورتشغيل النساء بها كما نصت المادة  ٦٢ على انه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة  ومع ذلك يجوز تدريبهم  متي بلغت سنهم اربع عشرة سنة. 

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

تنفيذ الندوة بخوط الانتاج منعا للتعطيل

كما تم تم إجراء  حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات  المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها، كما أنه قد تم تنفيذ الندوة بخطوط الإنتاج منعا" لتعطيل سير العمل، موجها عبدالهادى الشكر للإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العمل برئاسة الدكتورة شيرين عبدالهادي ولفريق عمل منطقة عمل بلبيس برئاسة محمد حجازي. مدير المنطقة مؤمن نجم. مدير مصنع هاندا للمنسوجات ببلبيس لحسن تعاونهم المخلص لإنجاح الندوة         

ندوة حول القانون 14 لسنة 2025
