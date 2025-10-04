السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 221 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 221، الصادر في 4 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1221 لسنة 2024، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (81/230/2017) بمساحة 0٫917 فدان، بما يعادل 3852٫34 متر مربع، الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، المخصصة لـ إسالم عبد النعيم فهمى محمد عيسى لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
-وقرار وزارة الإسكان رقم 1524 لسنة 2024، باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض بمساحة إجمالية 127٫46 فدان متضمنة مساحة منطقة الاعتماد 59 فدانًا والمنطقة القائمة خارج الاعتماد بمساحة 68٫46 فدان بالحى السابع بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لنادى مدينة السادس من أكتوبر لإقامة نادى رياضى اجتماعى.

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 151 لسنة 2025، باستبدال بنص المادة الأولى من القرار رقم 339 لسنة 2009، النص الآتى: تلتزم مصانع إنتاج الأسمنت بأن تدون على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة بأى من الطريقتين الآتيتين:
١ -الطباعة باللغة العربية وفى مكان ظاهر فى صدر العبوة بيان سعر بيع أرض المصنع الفعلى والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من قبلها نفاذا لأحكام المادة الأولى من القرار رقم 162 لسنة 2009. 
٢ -وضع كيو أركود (code - R - Q ) على العبوة موضحا به بيان الأسعار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة.
-وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، وتحدد التزامات جهة الصرف.

 


 

منها غلق معهد بأكتوبر، أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 218 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 211 بجريدة الوقائع المصرية

 


 

