الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 210 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التموين والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة أسوان، وقرارات هيئة الدواء المصرية. 

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرارات جديدة لـوزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، والسماح لـ 63 مصري التجنس بالجنسية المصرية.


قرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن سحب القرار الوزاري رقم ۸۱ لسنة ۲۰۲۱ فيما تضمنه من حذف العقار رقم (۱۹) الكائن بشارعى صفية زغلول والجيش- حى الشرق من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد. واعتماد تعديل يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الخانكة- محافظة القليوبية.


-وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2025، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية.


-وقرار وزارة التنمية المحلية بنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحى المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة، وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.


-وقرار محافظة أسوان بشأن تعدل النسبة الواردة بالقرار رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٣ المتعلقة بالإقامة بالفنادق لتكون (1 ٪بدلا من 2 ٪) وتتولى تحصيلها المحافظة لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية.

 


-وقرارات هيئة الدواء المصرية، بشأن إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمى سويكال للصناعات الدوائية ومخزن العينات التابع له. واستبدال بنص المسلس لـ رقم (۳) من البند، أو المادة الرابعة من القرار رقم 450 لسنة ٢٠٢٣ النص الآتي: 3 - الحالة الثالثة: تتقدم الشركة بطلب تسجيل المستحضرات الطبية البشرية بما يجاوز العدد المحدد لصناديق مثائل الأدوية المشار إليه بالمادة الثالثة ويتم تقديم ملف التسجيل الموحد (CTD) كشرط لاستيفاء ملف التسجيل النهائي.


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 204 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 195 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية قرارات وزارة الداخلية وزارة الإسكان والمرافق وزارة التموين والتجارة الخارجية

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 204 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 195 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 194 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 193 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads