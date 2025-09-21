أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 210 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التموين والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة أسوان، وقرارات هيئة الدواء المصرية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرارات جديدة لـوزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، والسماح لـ 63 مصري التجنس بالجنسية المصرية.



-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن سحب القرار الوزاري رقم ۸۱ لسنة ۲۰۲۱ فيما تضمنه من حذف العقار رقم (۱۹) الكائن بشارعى صفية زغلول والجيش- حى الشرق من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد. واعتماد تعديل يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الخانكة- محافظة القليوبية.



-وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2025، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية.



-وقرار وزارة التنمية المحلية بنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحى المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة، وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.



-وقرار محافظة أسوان بشأن تعدل النسبة الواردة بالقرار رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٣ المتعلقة بالإقامة بالفنادق لتكون (1 ٪بدلا من 2 ٪) وتتولى تحصيلها المحافظة لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية.

-وقرارات هيئة الدواء المصرية، بشأن إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمى سويكال للصناعات الدوائية ومخزن العينات التابع له. واستبدال بنص المسلس لـ رقم (۳) من البند، أو المادة الرابعة من القرار رقم 450 لسنة ٢٠٢٣ النص الآتي: 3 - الحالة الثالثة: تتقدم الشركة بطلب تسجيل المستحضرات الطبية البشرية بما يجاوز العدد المحدد لصناديق مثائل الأدوية المشار إليه بالمادة الثالثة ويتم تقديم ملف التسجيل الموحد (CTD) كشرط لاستيفاء ملف التسجيل النهائي.





