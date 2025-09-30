منها غلق معهد بأكتوبر، أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 218 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 218، الصادر في 30 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التعليم العالي، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة أسيوط، ومحافظة بني سويف.



-قرار وزارة التعليم العالي رقم 1519 لسنة 2025، قرار غلق المعهد الكندي العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر والتابع للجمعية المصرية للتعليم المتطور والتنمية، المنشأ بالقرار الوزاري رقـم 3091 لسنة 2012، نقل جميع الطلاب المقيدين بالمعهد الكندى العالى للهندسة بالسادس من أكتوبر إلى المعهد الكند ى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس، وتقديم كافة الضمانات لتخريج آخر طالب بنفس المصروفات وحـالتهم الأكاديميـة وتـوفير وسائل الانتقال مجانى، لمن يرغب وتوفير دعم أكاديمى للطلاب بفرع التجمع الخامس.



-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم 533 لسنة 2025، باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الفندقية رقم (19) بمساحة 1830331 متر مربع، ولمنطقتى المرافق (3-4) بمساحة 107209 متر مربع، ضمن قطعة الأرض الكائنة بسيدى حنيش- منطقة رأس الحكمة- مطروح بالساحل الشمالى الغربى، بمساحة 7274677 متر مربع، المخصصة لشركة ألماظة للتنمية السياحية، لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50% ومنشآت سياحية 50%) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة الفندقية رقم (7) بمساحة 15250 متر مربع، ولجزء من المنطقة الفندقية رقم (8)، بمساحة 283087 متر مربع، واعتمادها ضمن القرار الوزارى الصادر برقم 608 لسنة 2024 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض.



-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 573 لسنة 2025، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (D4-R7) بمساحة 39.7 فدان بما ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مجمع سكنى متكامل.

-وقرار محافظة أسيوط رقم 1202 لسنة 2025، باعتماد المخططات التفصيلية لمدينتى "الفتح - أبو تيج" محافظـة أسـيوط الوارد بشأنها موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.



-وقرار محافظة بنى سويف رقم 873 لسنة 2024، باعتماد شارع بعرض 6 أمتار وتطل عليه قطعة الأرض ملك المـواطن بكرى فتحى سعد بالمخطط التفصيلى لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف.





