ربة منزل من الفيوم تتهم مركزا لعلاج العيون بالتسبب في فقد بصرها

جراحة إزالة المياه
جراحة إزالة المياه البيضاء، فيتو

 تقدمت "عزة فتحي أحمد محمد " ربة منزل وتقيم في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتهم فيها أحد مراكز  علاج العيون بمصر الجديدة فى القاهرة، بالتسبب في فقد بصرها في العين اليسري وضعف شديد في أبصار العين اليمني.

تقرير مستشفي سنورس المركزي عن الحالة
تقرير مستشفي سنورس المركزي عن الحالة

تفاصيل بلاغ المريضة

 وذكرت السيدة في بلاغها أنها توجهت إلى المركز لإجراء فحوصات عادية على عينيها، وبعد الفحص تقرر ضرورة إجراء جراحة لإزالة المياه البيضاء في  عينيها الاثنين، وتم إجراء العملية الجراحية في عينيها في نفس اليوم وليس على مرتين كما هو معتاد. 

بعد ذلك تدهورت الحالة ولم تصبح قادرة على الأبصار وعند إعادة الاتصال بالمركز أخبروها أن الطبيب المعالج سافر للخارج فذهبوا إلى مركز آخر وأطباء آخرين ليكتشفوا حدوث كارثة، وهى وجود تليف كامل بالجسم الزجاجي للعين، وأنسجة تغطي العدسة المزروعة، وفقد كامل للإبصار بالعين.

 

تعليم الفيوم: الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد يتسلمون العمل غدا

انطلاق الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 578 بالفيوم

وقد أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه وبموجب التوكيل المحرر من الشاكية سوف يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المركز المذكور بعد التأكد من حدوث إهمال وأخطاء طبية جعلتها تفقد بصرها وهو أمر لا يمكن التساهل معه، وسوف نتخد الإجراءات القانونية التي نراها مناسبة حيال الواقعة.

