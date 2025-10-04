انطلاق الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 578 بالفيوم

شهد عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم اليوم، انطلاق الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 578، التي تنظمها النقابة العامة للمهن الرياضية بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالفيوم، بنادي محافظة الفيوم، يشارك في الدورة 59 دارسًا متميزًا يمثلون 12 لعبة رياضية متنوعة من أبرزها كرة القدم، الكاراتيه، كمال الأجسام، الرماية، الكونغ فو، والكرة الطائرة.

تصفيات دوري الرياضات النسائية بمراكز الشباب

وفي سياق آخر انطلقت اليوم السبت، تصفيات الرياضات النسائية في دوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع الفيوم بنادى المحافظة الرياضي، وتقام التصفيات بمشاركة عدد من الفرق النسائية التابعة لمراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة، وتشمل مباريات لتنس الطاولة وكرة القدم ومعرض لاندية الفتاة والعاب رياضية لذوي الهمم بجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إن المسابقات ضمن توجه الوزارة نحو تمكين المرأة رياضيًا وتوسيع قاعدة الممارسة، وتزخر محافظة الفيوم بالكوادر النسائية المتميزة في مختلف الألعاب، وتواصل المديرية جهودها لتوفير الدعم الكامل لإنجاح التصفيات، وصولًا إلى تمثيل المحافظة في المرحلة النهائية من الدوري على مستوى الجمهورية.

