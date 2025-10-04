السبت 04 أكتوبر 2025
تعليم الفيوم: الدفعة الثالثة من المعلمين الجدد يتسلمون العمل غدا

اجتماع د.خالد خلف
اجتماع د.خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا ضم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، والتعليم العام والتعليم  الابتدائي ومركز معلومات المديرية، لوضع آلية تسليم العمل للدفعة الثالثة من المعلمين الجدد، بداية من غدٍ الأحد، وعددهم 247 معلما.

مسوغات تعيين المعلمين الجدد

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد على ضرورة توجه المعلمين الجدد غدًا الأحد إلى الإدارات  التعليمية التابعين لها، لاستيفاء مسوغات التعيين، (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ـ صحيفة الحالة الجنائية ـ إقرار موقع أمام مدير إدارة الموارد البشرية بعدم الفصل التأديبي خلال آخر 4 سنوات  ـ كشف طبي وتحليل مخدرات معتمد من المجلس الطبي  ـ شهادة الميلاد المميكنة  ـ أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه ـ شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء - شهادة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء  ـ إقرار الحالة الاجتماعية  ـ إقرار الذمة المالية  ـ أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة  )

 

مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

يذكر انه جاري الانتهاء من إجراءات الدفعة الرابعة  البالغ عددهم 610 معلم وسيتم الانتهاء منهم خلال الأسبوع الجاري.

