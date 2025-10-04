السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم

مستشفى إطسا المركزي،
مستشفى إطسا المركزي، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض وفاة طالبه بالصف الثالث الثانوي الازهري، في ظروف غامضة أثناء تواجدها مع والدتها في حفل زفاف، بعد شعورها بحالة أعياء شديد  وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي وفشلت محاولات إسعافها.

مصرع طالبة في ظروف غامضة

كان اللواء أحمد عزت مدير  أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا، يفيد بوصول  "ملك. م. ك.ذ" 15 سنة، تقيم بقرية دفنوا، دائرة المركز، إلى مستشفى إطسا المركزي، في حالة إعياء شديد وقي متواصل وفشلت محاولات إنقاذها، وتوفيت،  وقد تبين أن الفتاة كانت بصحبة والدتها في حفل زفاف، وشعرت بحالة إعياء صاحبها قيء شديد، وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، إلا أنها لقيت مصرعها قبل إسعافها، أودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

مياه الفيوم: تشغيل خط 4 بوصة لحل مشكلة قرية الصعايدة نهائيا

 

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم الصف الثالث الثانوي الأزهري جهات التحقيق في ظروف غامضة مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة لسيدة داخل جوال بالقليوبية

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في خان يونس

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب في البدرشين

كشف لغز مقتل شاب بطلق ناري في الفيوم

قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم لمدة 24 ساعة بسبب كسر خط رئيسي بمحطة أبو جندير

حبس موظف مجلس مدينة أبشواي 4 أيام بتهمة التشهير بشخصيات عامة

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة في ظروف غامضة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

نجم برازيلي شهير يظهر في مباراة بحذاء يحمل اسم "شقيقة نيمار" (صور)

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون على خطى الطماطم وانخفاض 5 أصناف منها الفاصوليا والجزر

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads