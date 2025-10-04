جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض وفاة طالبه بالصف الثالث الثانوي الازهري، في ظروف غامضة أثناء تواجدها مع والدتها في حفل زفاف، بعد شعورها بحالة أعياء شديد وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي وفشلت محاولات إسعافها.

مصرع طالبة في ظروف غامضة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا، يفيد بوصول "ملك. م. ك.ذ" 15 سنة، تقيم بقرية دفنوا، دائرة المركز، إلى مستشفى إطسا المركزي، في حالة إعياء شديد وقي متواصل وفشلت محاولات إنقاذها، وتوفيت، وقد تبين أن الفتاة كانت بصحبة والدتها في حفل زفاف، وشعرت بحالة إعياء صاحبها قيء شديد، وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، إلا أنها لقيت مصرعها قبل إسعافها، أودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

