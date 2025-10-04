القليوبية تحذر أهالي طرح النيل من ارتفاع منسوب المياه

أصدرت الوحدة المحلية بقرى وحدة أكياد دجوى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بيانًا حذرت خلاله المواطنين المقيمين على أراضي طرح النيل بعزب طنط الجزيرة (عزبة سكر – عزبة الجمعية – عزبة الحوفي – عزبة البيه – عزبة الفوايدية – عزبة مدين – شارع البحر) بقرية كفر الرجالات، من احتمالية تعرضهم لارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل متكرر خلال الفترة الحالية.

القليوبية تحذر أهالي طرح النيل من ارتفاع منسوب المياة

وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتداعيات الناتجة عن فيضان سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على ضرورة التزام الأهالي بالتحذيرات الصادرة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق صرّح المهندس خالد أحمد، مدير عام قناطر الدلتا، أن الارتفاع الذي تشهده شلالات القناطر الخيرية في هذه الفترة من العام يُعتبر أمرًا طبيعيًا ومتكررًا مع دخول فصل الشتاء، موضحًا أن نسبة الزيادة في المنسوب تتراوح عادة بين 10 و15% مقارنة بفصل الصيف.



وأضاف أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ضخ كميات أكبر من المياه بهدف ري الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا وتوزيعها بشكل يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المائية.



وأشار مدير عام قناطر الدلتا إلى أن ارتفاع المنسوب لا يشكل خطورة على أراضي طرح النهر، حيث تقع بالكامل داخل قطاع نهر النيل، مؤكدًا أن الجهات المختصة تصدر تحذيرات بصفة دورية للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع زيادة المياه، وهو أمر معتاد يتكرر كل عام مع تغير الفصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.