السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القليوبية تحذر أهالي طرح النيل من ارتفاع منسوب المياه

أراضي طرح النهر بالقليوبية،
أراضي طرح النهر بالقليوبية، فيتو

أصدرت الوحدة المحلية بقرى وحدة أكياد دجوى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بيانًا حذرت خلاله المواطنين المقيمين على أراضي طرح النيل بعزب طنط الجزيرة (عزبة سكر – عزبة الجمعية – عزبة الحوفي – عزبة البيه – عزبة الفوايدية – عزبة مدين – شارع البحر) بقرية كفر الرجالات، من احتمالية تعرضهم لارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل متكرر خلال الفترة الحالية.

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

القليوبية تحذر أهالي طرح النيل من ارتفاع منسوب المياة 

وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتداعيات الناتجة عن فيضان سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على ضرورة التزام الأهالي بالتحذيرات الصادرة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق صرّح المهندس خالد أحمد، مدير عام قناطر الدلتا، أن الارتفاع الذي تشهده شلالات القناطر الخيرية في هذه الفترة من العام يُعتبر أمرًا طبيعيًا ومتكررًا مع دخول فصل الشتاء، موضحًا أن نسبة الزيادة في المنسوب تتراوح عادة بين 10 و15% مقارنة بفصل الصيف.


وأضاف أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ضخ كميات أكبر من المياه بهدف ري الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا وتوزيعها بشكل يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المائية.


وأشار مدير عام قناطر الدلتا إلى أن ارتفاع المنسوب لا يشكل خطورة على أراضي طرح النهر، حيث تقع بالكامل داخل قطاع نهر النيل، مؤكدًا أن الجهات المختصة تصدر تحذيرات بصفة دورية للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع زيادة المياه، وهو أمر معتاد يتكرر كل عام مع تغير الفصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع منسوب مياه نهر النيل القناطر الخيرية القليوبية مدير ادارة قليوب التعليمية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

بسبب دراجة نارية، حبس طالب قتل صديقه بـ"خرطوش" في القليوبية

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

توثيقها يمنح مصر تعويضًا من إثيوبيا، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر غرق أراضي طرح البحر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

تطورات سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

نتنياهو يعقد مشاورات طارئة دون حضور بن غفير وسموتريتش عقب رد حماس على خطة ترامب

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads