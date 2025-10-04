السبت 04 أكتوبر 2025
حبس خمسة عاطلين اعتدوا على طفل بالقليوبية

حبس عاطلين بالقليوبية،فيتو
حبس عاطلين بالقليوبية،فيتو

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس خمسة عاطلين اعتدوا جنسيا على طفل بإحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بصحبة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، مع عرض المجني عليه على الطب الشرعي.

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

كانت شهدت قرية كفر الدير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما تعرض صغير يبلغ من العمر 13 عامًا للاعتداء الجنسي المتكرر على يد 5 عاطلين، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من المدعوة "ن ج"، 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر الدير، تتهم فيه 5 عاطلين بالاعتداء الجنسي على نجلها "عمر. م"، 13 عامًا، أكثر من مرة.

وبتكثيف التحريات والفحص، تبين صحة البلاغ، حيث تم تحديد هوية المتهمين وهم: ح، 16 سنة، وم 19 سنة، وم، 19 سنة، وخ16 سنة، وم16 سنة، بالعرض علي النيابة اصدرت قرارها السابق.

