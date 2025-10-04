أزهر الإسكندرية يكرم المتفوقين في مسابقة «الراقي بأخلاقي»

كرَّم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية، الطالب ياسين أحمد خليل بالصف الثالث الابتدائي بمعهد غيط العنب، لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "أنا الراقي بأخلاقي".

كما كرَّم الطالب عبد الرحمن عبد النور بالصف الخامس الابتدائي بمعهد الراشدين، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

كما شمل التكريم كلًا من: أحمد محمد جادو شيخ معهد غيط العنب، وسلوى عبد المجيد شيخ معهد الراشدين، ومحسن حسن وكيل معهد الراشدين.

جاء ذلك بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، والدكتور علي بركات مدير التعليم الثانوي، والدكتور علي حسن مدير الخطة والمنهج والمنسق العام للمبادرة، ورانيا منسي موجه التربية الاجتماعية ومنسق المبادرة بإدارة المنتزه.

