السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أزهر الإسكندرية يكرم المتفوقين في مسابقة «الراقي بأخلاقي»

أزهر الإسكندرية يكرم
أزهر الإسكندرية يكرم المتفوقين

كرَّم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية، الطالب ياسين أحمد خليل بالصف الثالث الابتدائي بمعهد غيط العنب، لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "أنا الراقي بأخلاقي".

النيابة تأمر بحبس سائق دهس شابا بدراجته النارية في المرج

مع أول اجتماعها اليوم، تفاصيل عمل اللجنة البرلمانية لدراسة اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية"

كما كرَّم الطالب عبد الرحمن عبد النور بالصف الخامس الابتدائي بمعهد الراشدين، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

كما شمل التكريم كلًا من: أحمد محمد جادو شيخ معهد غيط العنب، وسلوى عبد المجيد شيخ معهد الراشدين، ومحسن حسن وكيل معهد الراشدين.

جاء ذلك بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، والدكتور علي بركات مدير التعليم الثانوي، والدكتور علي حسن مدير الخطة والمنهج والمنسق العام للمبادرة، ورانيا منسي موجه التربية الاجتماعية ومنسق المبادرة بإدارة المنتزه.

الجمهورية بالصف الثالث الابتدائي معهد الراشدين

