النيابة تأمر بحبس سائق دهس شابا بدراجته النارية في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة ملاكي، بتهمة صدم سائق دراجة نارية مما أسفر عن مصرعه في منطقة المرج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

حادث المرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في أحد شوارع بدائرة قسم شرطة المرج، مما أسفر عن مصرع سائقها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

