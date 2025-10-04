السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح إستاد الألعاب الجماعية بعد تطويره بنادي سموحة بالإسكندرية

افتتاح إستاد الألعاب
افتتاح إستاد الألعاب الجماعية، فيتو

شهد نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية مساء الجمعة، افتتاح إستاد الألعاب الجماعية (إستاد التنس سابقًا) بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد التي شملت تجهيزات حديثة تواكب تطور البنية الرياضية داخل النادي.

تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه

رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمر الغنيمي" نائب رئيس مجلس الإدارة، رامي فتح الله، أشرف مختار، الدكتورة ماهينور سامح، اللواء زكي حجازي مدير النشاط الرياضي، محمد عيد نائب مدير النشاط الرياضي، وليد منير رئيس جهاز كرة اليد، محمد عبد السلام رئيس قطاع الناشئين، أشرف صالح رئيس قطاع الناشئات.

ويأتي افتتاح إستاد الألعاب الجماعية ليعكس اهتمام نادي سموحة بتوفير بيئة رياضية متكاملة، ودعم مختلف الألعاب، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل النادي ومصر في البطولات المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة الرياضي بالاسكندرية عمر الغنيمي

مواد متعلقة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وقف الرحلات الجوية بمطار ميونخ بعد رصد طائرات مسيرة

تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه

رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

الأكثر قراءة

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads