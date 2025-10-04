افتتاح إستاد الألعاب الجماعية بعد تطويره بنادي سموحة بالإسكندرية

شهد نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية مساء الجمعة، افتتاح إستاد الألعاب الجماعية (إستاد التنس سابقًا) بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد التي شملت تجهيزات حديثة تواكب تطور البنية الرياضية داخل النادي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمر الغنيمي" نائب رئيس مجلس الإدارة، رامي فتح الله، أشرف مختار، الدكتورة ماهينور سامح، اللواء زكي حجازي مدير النشاط الرياضي، محمد عيد نائب مدير النشاط الرياضي، وليد منير رئيس جهاز كرة اليد، محمد عبد السلام رئيس قطاع الناشئين، أشرف صالح رئيس قطاع الناشئات.

ويأتي افتتاح إستاد الألعاب الجماعية ليعكس اهتمام نادي سموحة بتوفير بيئة رياضية متكاملة، ودعم مختلف الألعاب، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل النادي ومصر في البطولات المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.