محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق الحرية (أبو قير) ويشدد على سرعة الإنجاز

في إطار استكمال أعمال تطوير وتوسعة طريق الحرية (أبو قير) والجهود المبذولة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية، تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي لأعمال الجارية بالمشروع.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير بطريق الحرية من شارع إبراهيم الشريف أمام مدرسة عبد الله النديم وصولًا إلى ميدان "الإسكندرية موجة حب" بمنطقة سيدي جابر نطاق حي شرق، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة للنهوض بالبنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من كافة المشروعات في توقيتاتها المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع راحة المواطن في المقام الأول.

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجَّه بحلها بشكل فوري، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور؛ السكرتير العام المساعد، ورئيس حي شرق، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

