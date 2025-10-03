الجمعة 03 أكتوبر 2025
حملات رقابية مكثفة على الأسواق تضبط 53 طن لحوم منتهية الصلاحية بالإسكندرية

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة بقيادة مدير المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومراقبة الأغذية بالإسكندرية.

تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية لحماية صحة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لتبريد وتجميد اللحوم بداخلها كميات ضخمة منتهية الصلاحية بلغ إجماليها نحو ٥٣ طنًا و٢٠٠ كجم.

 

حيث شملت المضبوطات ١٢٠٠ ذبيحة ماعز كاملة بوزن إجمالي ١٢ طنًا، بالإضافة إلى ٤٥٠ كرتونة أفخاذ ضاني تزن ١٣ طنًا و٥٠٠ كجم، و٥٦٠ كرتونة منديل ضاني بإجمالي ٧ أطنان و٢٨٠ كجم، وكذلك ٢٨ كرتونة موزة بقري بوزن ٢ طن و١٠٠ كجم. كما تم ضبط ١٥٠٠ كرتونة لحم ماعز مقطع بإجمالي ١٨ طنًا، إلى جانب ١٦ كرتونة قلوب بوزن ٣٢٠ كجم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتحقيق الانضباط في الأسواق.

