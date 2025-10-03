13 صورة ترصد افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك خلال حفل افتتاح أُقيم بمكتبة الإسكندرية، تحت رئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

فيتو رصدت بعض الصور لافتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

جاء ذلك بحضور لفيف من نجوم الفن وتنفيذي المحافظة.

وجاءت هذه الدورة مميزة بحملها اسم النجمة ليلى علوي، تكريمًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في عالم السينما، حيث ساد الحفل مزيج من البهجة والتأثر، لا سيما في لحظات تكريم النجوم واستعادة أبرز المحطات الفنية في حياتهم.

استهل الحفل بفقرات فنية لافتة؛ حيث أدّت المطربة المصرية فاطمة محمد علي والمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو أغنية ترحيبية بعنوان «يا إسكندرية»، تلتها فقرة استعراضية وعرض تعريفي بالأفلام المشاركة والمسابقات الرسمية.

