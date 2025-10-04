السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسكندرية تتوج بجائزة "Seoul" للمدن الذكية عن مشروع “إحياء منطقة طلمبات المكس"

جائزة Seoul للمدن
جائزة "Seoul" للمدن الذكية

توجت محافظة الإسكندرية بجائزة (Special Mention in Partnership with NYCE) ضمن فئة الجوائز الخاصة (Special Awards) في مسابقة سيول للمدن الذكية (Seoul Smart City Prize)، التي تنظمها حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وذلك عن مشروعها الرائد “إحياء منطقة طلمبات المكس” الذي وصل إلى المراحل النهائية في فئة Human-Centricity، باعتباره نموذجًا عمليًا يعزز جودة الحياة للفئات محدودة الموارد ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وبهذا الإنجاز تصبح الإسكندرية أول مدينة مصرية تحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة.

 

إحالة 40 إخوانيا للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل ونشر أخبار كاذبة

فوائد مذهلة لزيت القرنفل للشعر، تعرفي عليها

تُعد جائزة سيول للمدن الذكية واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال التنمية الذكية، حيث تركز على الشمول الرقمي والعدالة في إتاحة الخدمات.

وشهدت نسخة هذا العام منافسة قوية بمشاركة أكثر من 230 مدينة من مختلف دول العالم، خضعت مشروعاتها لمعايير دقيقة شملت: التركيز الإنساني على احتياجات المواطن، الابتكار في استخدام التكنولوجيا والبيانات، والاستدامة في تقديم الخدمات.

وأُعلنت النتائج في 30 سبتمبر 2025 خلال فعاليات Seoul Smart Life التي استضافتها العاصمة الكورية، بمشاركة نحو 200 مدينة، و300 شركة، وأكثر من 60 ألف مشارك. 

وبلغ إجمالي الجوائز 21 جائزة موزعة على 4 فئات رئيسية، فيما حصدت الإسكندرية تكريمًا ضمن فئة الجوائز الخاصة المقدمة من منصة نيويورك للمناخ (NYCE).

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المختلفة للجائزة، وهيTech-InnovaCity (الابتكار التكنولوجي في المدن)، Human-CentriCity (التركيز الإنساني في تنمية المدن)،Leadership (الريادة والقيادة في مجال المدن الذكية)،Special Mentions (الجوائز الخاصة والتكريمات الدولية).

ويفتح هذا الإنجاز أمام المشروعات الفائزة آفاقًا واسعة تشمل: المشاركة في ورش تدريبية متخصصة، واستعراض التجارب على المستوى الدولي، فضلًا عن فرص الحصول على دعم مالي وتقني لتنفيذ مشروعات تجريبية عبر برامج التعاون الدولي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن التكريم يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير المدن الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع طلمبات المكس لم يكن مجرد تحسين للبنية التحتية، بل خطوة استراتيجية نحو مدينة أكثر استدامة وإنسانية، ترتكز على رفاهية المواطن، العدالة الاجتماعية، وجودة الخدمات.

وأضاف المحافظ: "هذا التكريم يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار التطوير الذي تتبناه الإسكندرية، ويؤكد التزامنا ببناء مدينة ذكية ومستدامة يكون المواطن في قلبها وركيزتها الأساسية".

 وأكد أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود مسيرة شاملة من التطوير في ظل الجمهورية الجديدة، حيث تمثل الاستدامة وتحسين جودة الحياة ركائز أساسية لهذه الرؤية الوطنية الطموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية سيول الكورية الجنوبية المكس

مواد متعلقة

إحالة 40 إخوانيا للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل ونشر أخبار كاذبة

فوائد مذهلة لزيت القرنفل للشعر، تعرفي عليها

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم في مصر

الأكثر قراءة

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

وفاة نجم الزمالك السابق

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

حماس تضع شرطًا جديدًا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads