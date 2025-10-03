عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لنادي سموحة بالإسكندرية

انعقدت اليوم الجمعة الجمعية العمومية الخاصة بنادي سموحة الرياضي، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد جلال إبراهيم سعد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد إبراهيم محمد إبراهيم.

وشهدت العملية حضور ومتابعة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والمهندس محمد فرج عامر – رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة

ومصطفى العجيزي ممثل الجهة الإدارية المركزية “وزارة الشباب والرياضة”.

تمت عملية التصويت داخل 100 لجنة انتخابية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، حيث شارك 2164 عضوًا من أصل 109,889 عضوًا لهم حق الحضور.

وبناءً على الحصر النهائي للأصوات، تبين أن العدد لم يكتمل ليصل إلى النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية (4000 عضو) وفقًا للمادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

وبالتالي، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة عدم اكتمال النصاب القانوني، وتقرر العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 بشأن ضوابط تعديل النظام الأساسي للأندية الرياضية، ليُعد لائحة مكملة للنظام الأساسي للنادي، على أن يتم إرسال المحضر للجهات الإدارية المختصة لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية على نفقة النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.