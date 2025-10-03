الجمعة 03 أكتوبر 2025
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لنادي سموحة بالإسكندرية

انعقدت  اليوم الجمعة الجمعية العمومية الخاصة بنادي سموحة الرياضي، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد جلال إبراهيم سعد  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد إبراهيم محمد إبراهيم.

 

وشهدت العملية حضور ومتابعة الدكتورة  صفاء الشريف  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والمهندس محمد فرج عامر – رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
ومصطفى العجيزي ممثل الجهة الإدارية المركزية “وزارة الشباب والرياضة”.

 تمت عملية التصويت داخل 100 لجنة انتخابية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، حيث شارك 2164 عضوًا من أصل 109,889 عضوًا لهم حق الحضور.

 

وبناءً على الحصر النهائي للأصوات، تبين أن العدد لم يكتمل ليصل إلى النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية (4000 عضو) وفقًا للمادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

وبالتالي، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة عدم اكتمال النصاب القانوني، وتقرر العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 بشأن ضوابط تعديل النظام الأساسي للأندية الرياضية، ليُعد لائحة مكملة للنظام الأساسي للنادي، على أن يتم إرسال المحضر للجهات الإدارية المختصة لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية على نفقة النادي.

