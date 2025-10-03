الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

مونديال الشباب، منتخب مصر يواجه تشيلي بالزي التقليدي

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يرتدى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود فى مباراة تشيلي فى الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم فى تشيلي.

بينما يرتدى منتخب تشيلي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجورب الأحمر، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع التنسيقى الذى تم قبل انطلاق منافسات الدور الأول.

ويتوجب على منتخب مصر للشباب، الفوز على تشيلي في الجولة الختامية في الثانية فجر غد السبت، بفارق يزيد على هدف، بشرط خسارة نيوزيلندا أمام اليابان، حينها ستتساوى 3 منتخبات في رصيد النقاط، ويجري الاحتكام لفارق الأهداف، ما قد يمنح مصر المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم تحت 20 عامًا.

وفي حال فوز مصر على تشيلي بأي نتيجة، مع تعادل أو فوز نيوزيلندا أمام اليابان، فإن "الفراعنة الصغار"، يمتلكون فرصة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

