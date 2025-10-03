مونديال الشباب، منتخب مصر يواجه تشيلي بالزي التقليدي

يرتدى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود فى مباراة تشيلي فى الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم فى تشيلي.

بينما يرتدى منتخب تشيلي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجورب الأحمر، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع التنسيقى الذى تم قبل انطلاق منافسات الدور الأول.

ويتوجب على منتخب مصر للشباب، الفوز على تشيلي في الجولة الختامية في الثانية فجر غد السبت، بفارق يزيد على هدف، بشرط خسارة نيوزيلندا أمام اليابان، حينها ستتساوى 3 منتخبات في رصيد النقاط، ويجري الاحتكام لفارق الأهداف، ما قد يمنح مصر المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم تحت 20 عامًا.

وفي حال فوز مصر على تشيلي بأي نتيجة، مع تعادل أو فوز نيوزيلندا أمام اليابان، فإن "الفراعنة الصغار"، يمتلكون فرصة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.