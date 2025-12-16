الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجربة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة. 

 

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانا خفيفا، مساء أمس الإثنين، على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي، في ختام استعداداته لودية نيجيريا، بدأه بتدريبات الجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الاستشفائية واختتم بتدريبات ترفيهية بالكرة.

شهد مران منتخب مصر مشاركة رباعي بيراميدز بعد عودتهم من الدوحة بعد المشاركة مع الفريق السماوي في كأس الإنتركونتيننتال أمام فلامنجو، كما شارك في المران مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، بعدم انضمامهم للمعسكر صباح أمس الإثنين  

وحضر مران منتخب مصر اليوم، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

