سيدات الأهلي يتعادل مع مسار 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة سيدات الأهلي أمام فريق مسار بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وثريا أشرف ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وميرسي أتوبرا.

