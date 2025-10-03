ضبط سائق فرغ حمولة سيارته من الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على قائد سيارة نقل قيامه بتفريغ حمولة السيارة من الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

حيث رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتفريغ حمولة السيارة من الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، ومالكها (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مقيم بمحافظة المنيا)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.