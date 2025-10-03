ضبط مزارع أجبر موظفا على دفع إتاوة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام آخر بإجباره على دفع إتاوة وإتلاف المحاصيل الزراعية الخاصة بأرضه بإحدى قرى محافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من موظف مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من مزارع أجبره على دفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة دون وجه حق، وحين رفض قام بإتلاف محصوله الزراعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، مقيم بذات الدائرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

