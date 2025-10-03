الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مزارع أجبر موظفا على دفع إتاوة بالجيزة

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام آخر بإجباره على دفع إتاوة وإتلاف المحاصيل الزراعية الخاصة بأرضه بإحدى قرى محافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من موظف مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من مزارع أجبره على دفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة دون وجه حق، وحين رفض قام بإتلاف محصوله الزراعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، مقيم بذات الدائرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش. 

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتاوة على المزارعين منشأة القناطر الجيزة إتلاف المحاصيل الزراعية وزارة الداخلية الامن العام اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزعوم لشرطي يقود سيارة مطموسة اللوحات بالبحيرة

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 108 ملايين جنيه في مطروح

الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ميكروباص بأسيوط وتضبط قائده

القبض على 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالإسكندرية

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads