الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزعوم لشرطي يقود سيارة مطموسة اللوحات بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بقيادة سيارة ملاكي وطمس لوحاتها أثناء توقفه بإحدى محطات الوقود بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص ولوحاتها المثبتة صحيحة وغير مطموسة، قيادة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 108 ملايين جنيه في مطروح

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2025 قام باصطحاب فرد شرطة مرتديًا الملابس الأميرية داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود لتزويد السيارة بالبنزين ثم انصرفا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

