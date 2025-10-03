الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزعوم لشرطي يقود سيارة مطموسة اللوحات بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بقيادة سيارة ملاكي وطمس لوحاتها أثناء توقفه بإحدى محطات الوقود بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص ولوحاتها المثبتة صحيحة وغير مطموسة، قيادة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2025 قام باصطحاب فرد شرطة مرتديًا الملابس الأميرية داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود لتزويد السيارة بالبنزين ثم انصرفا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.