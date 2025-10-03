ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 108 ملايين جنيه في مطروح

نجحت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط عدد من العناصر الجنائية التي تدير بؤر إجرامية بجنوب محافظة مطروح تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة.



وأسفرت المداهمات عن ضبط 195 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو) و500 ألف قرص مخدر، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية التي كانت بحوزة المتهمين لحماية نشاطهم غير المشروع.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 108 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

