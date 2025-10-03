الجمعة 03 أكتوبر 2025
القبض على 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.

وكان قسم شرطة أول المنيا تلقى بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء، عامل) طرف ثان: (نجلى عمومتهم، عامليَن) جميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، لخلافات حول الميراث تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب وإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإشعال قطعة ألعاب نارية "شمروخ" وتوجهيها صوب الطرف الأول "دون حدوث إصابات".

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهما (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض – قطعة ألعاب نارية "شمروخ")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية
