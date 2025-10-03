القبض على 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.

وكان قسم شرطة أول المنيا تلقى بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء، عامل) طرف ثان: (نجلى عمومتهم، عامليَن) جميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، لخلافات حول الميراث تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب وإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإشعال قطعة ألعاب نارية "شمروخ" وتوجهيها صوب الطرف الأول "دون حدوث إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهما (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض – قطعة ألعاب نارية "شمروخ")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.