الداخلية تكشف ملابسات فيديو ميكروباص بأسيوط وتضبط قائده
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بمحافظة أسيوط.
بالفحص تم تحديد السيارة "سارية التراخيص" وقت ارتكاب الواقعة وضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا