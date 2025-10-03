الجمعة 03 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ميكروباص بأسيوط وتضبط قائده

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بمحافظة أسيوط.

بالفحص تم تحديد السيارة "سارية التراخيص" وقت ارتكاب الواقعة وضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

القبض على 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

