الحماية المدنية تنقذ أهالى الإسماعيلية من كارثة

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بأحد المخابز الواقعة في منطقة ذات كتلة كثيفة بمنطقة السلام بحي ثان، جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز.

اندلاع حريق بمخبز

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد باندلاع حريق بمخبر بالدور الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق، واقع بمنطقة حي الثالث وشارع الدقهلية التابعة لحي ثان.

السيطرة علي الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

كما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إطفاء حيث تم السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد.

فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية، وتقوم الحماية المدنية بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحريق، وفحص سلامة العقار حفاظا على حياة السكان قاطنيه.

وكان قد أصيب شخص بحالة اختناق، جراء اندلاع النيران في شقة سكنية بالدور الثاني في عقار مكون من 3 طوابق وقع في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا بشارع الجمعية بمنطقة البركة بقرية أبو عطوة.

إخطار باندلاع حريق بشقة سكنية

كانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الثاني بعقار مكون من 3 طوابق، بشارع الجمعية بمنطقة البركة بقرية ابو عطوة، مما أسفر عن إصابة شخص باختناق.

انتقال الأجهزة الأمنية والدفاع المدني

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.