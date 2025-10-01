ضبط سيارة محملة بـ 50 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسماعيلية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط سيارة محمل على متنها كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلي وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.







وأكد سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن السيارة التي تم ضبطها، خلال حملة تحت إشراف ضياء الدين قنديل وكيل المديرية، وبمشاركة إدارات الرقابة التموينية والتجارية بالتنسيق مع مباحث التموين.

التحفظ على المضبوطات

وأشار مدير عام التموين إلى أنه التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي محاولات تلاعب بالسلع المدعمة.

