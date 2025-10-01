الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضبط سيارة محملة بـ 50 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسماعيلية

السيارة التي تم ضبطها،
السيارة التي تم ضبطها، فيتو

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط سيارة محمل على متنها كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلي وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء. 
 

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تحرير 85  محضرا لمنشآت غذائية بالإسماعيلية (صور)



وأكد سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن السيارة التي تم ضبطها، خلال حملة تحت إشراف ضياء الدين قنديل وكيل المديرية، وبمشاركة إدارات الرقابة التموينية والتجارية بالتنسيق مع مباحث التموين. 

 

التحفظ على المضبوطات 

وأشار مدير عام التموين إلى أنه التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي محاولات تلاعب بالسلع المدعمة. 

 

