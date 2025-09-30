صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني على الأسنان بوحدة أبو صوير البلد

نظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية يوما للكشف المجاني على أسنان الأطفال تحت شعار: "معًا لصحة أفضل لأطفالنا"، وذلك بوحدة طب الأسرة بقرية أبو صوير البلد.

وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتورة فادية بكرى مدير إدارة أبو صوير الصحية.



جانب من فعاليات الزيارة، فيتو

تقديم الخدمات العلاجية والطبية

ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية شعبان مدير وحدة طب الاسرة بأبوصوير البلد أن المبادرة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان والتى لاقت مردودا إيجابيا لدى المترددين على عيادة الأسنان.

تفقد عيادة الأسنان

ومن جانبها قامت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بتفقد عيادة الأسنان واطمأنت على توافر المستلزمات وجودة وتنوع التداخلات التى تتم داخل العيادة.

متابعة العمل بعيادة تنمية الأسرة

كما تابعت عيادة تنمية الاسرة ومعدَّل التردد وصرف الوسائل،وأكدت على إستمرار تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة وتكثيف الندوات التوعوية بغرفة المشورة بتوجيه رسائل عن الصحة الإنجابية ومميزات الولادة الطبيعية والمباعده بين الولادات.

بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية بصيدلية الوحدة وانتظام سير جلسة التطعيمات ومعدل تردد المواطنين على الفحص بمبادرة مائة مليون صحة وأشادت وكيل وزارة الصحة بجهود القائمين على الوحدة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

