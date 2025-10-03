"صحة الإسماعيلية" تعلن بدء برنامج تطعيمات الطلاب بالمدارس

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن بدء تطعيم طلاب المدارس؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

جانب من فاعليات حملة التطعيم،فيتو

أهمية التطعيمات للأطفال

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أهمية التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة لبعض المراحل الدراسية، حيث يتم تطعيم طلاب المدارس بتطعيم ضد الالتهاب السحائي "الحمى الشوكية" للمرحلتين (أولى ابتدائي ـ أولى إعدادي) وتطعيم الثنائي ضد الدفتيريا والتيتانوس للمرحلتين ( ثانية ابتدائي - رابعة ابتدائي).

فرق التطعيم تواصل أعمالها

وفى ذات السياق، تواصل فرق التطعيم المرور على المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس، وذلك تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتور أحمد محمود مدير مكافحة الأمراض المُعدية، الدكتورة شيرين علاء مسئول التطعيمات وعبدالله مجدي مراقب تطعيمات المدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

