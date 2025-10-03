جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)

تشارك جامعة قناة السويس، للعام الرابع على التوالي في معرض "تراثنا" الدولى، والذى تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 4 من أكتوبر الجاري، وينظمه جهاز تنمية المشروعات.

تنفيذ توجيهات رئيس جامعة قناة السويس لدعم صغار المصنعين

وتأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والذى وجه بضرورة قيام الجامعة بدورها الفعال في تشجيع أصحاب الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية للمصنعين وشباب الجامعة.

جناح جامعة القناة بمعرض تراثنا، فيتو

جناح جامعة القناة بمعرض تراثنا، فيتو

ويشرف على مشاركة الجامعة الدكتور سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتأهيل الطلاب والشباب لريادة الأعمال، وإيجاد فرص عمل والتسويق تمهيدًا لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل الحر.

وضع خطة عمل للمشاركة بالمعرض

من جانبها قامت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، بالتنسيق والإعداد للمشاركة في المعرض، حيث وضعت خطة عمل تضمنت معايير فنية دقيقة لاختيار أكفأ العارضين المتميزين في مجالاتهم اليدوية المتنوعة.

الانتهاء من تجهيز جناح جامعة قناة السويس بمعرض تراثنا

قام فريق العمل بالتنسيق مع العارضين ومرافقتهم بزيارة لمقر معرض تراثنا بمركز مصر للمعارض الدولية لتجهيز وفرش المعروضات بجناح جامعة قناة السويس C70، استعدادًا للافتتاح المقرر انعقاده يوم الأحد 4 أكتوبر 2025، وتستمر فعاليات الدورة السادسة من المعرض حتى 11 أكتوبر الجاري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقام المشاركة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رافقت الدكتورة رشا بخيت أمين كلية الطب البيطري فريق العمل والوفد المشارك، بمشاركة وتنسيق شيماء شاكر، وتنظيم ومتابعة علياء علي، وأسماء سليم.

جدير بالذكر، أن جامعة قناة السويس تحتفل هذا الأسبوع بالمعرض رقم 40 منذ انطلاق المشاركة عام 2019، بهدف تنمية مهارات السيدات وخريجات الجامعة في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، بما يسهم في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم استدامة الحرف المصرية الأصيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.