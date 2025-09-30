جامعة القناة تنظم قافلة تنموية بحي الجناين بالسويس (صور)

نظمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة موجهة إلى حي الجناين في محافظة السويس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية

وتهدف القافلة إلى تنظيم القافلة بهدف تقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية متكاملة لأهالي الحي.

وشهدت القافلة الطبية إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث تم تقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ763 مستفيدًا في عدة تخصصات طبية، بواقع 70 حالة في تخصص الأطفال، و89 في العظام، و49 في الأنف والأذن، و215 في الجلدية، و32 في المسالك البولية، و5 في الجراحة، و75 في أمراض النساء، و54 في الباطنة، و89 في طب الأسرة، و85 حالة في تخصص الأسنان، ما يعكس حرص الجامعة على توفير رعاية صحية متكاملة لسكان المناطق الأكثر احتياجًا.

مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية

وشهدت القافلة مشاركة فعالة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، من خلال قسم علم الاجتماع، حيث تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية التي تناولت أبرز القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية، حيث ناقشت الندوات مفهوم الهجرة غير الشرعية، وأهم الأسباب والعوامل المجتمعية المؤدية لها، والمخاطر والتداعيات الناجمة عنها، إلى جانب استعراض آليات المواجهة، وتسليط الضوء على المبادرات الرئاسية المعنية بمكافحة الظاهرة.

كما نُظمت ندوة توعوية تناولت ظاهرة التنمر ضد الفئات المختلفة في المجتمع، تضمنت تعريفًا بالتنمر، وأشكاله، وسلبياته، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه، مع تقديم مجموعة من التوصيات حول كيفية التعامل مع المواقف المرتبطة به، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. وفي السياق ذاته، تم تسليط الضوء على واحدة من أبرز قضايا الرأي العام في مصر، وهي قضايا ذوي الإعاقة، حيث ناقشت الندوات أنواع وتصنيفات الإعاقة، والتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، بالإضافة إلى حقوقهم القانونية والدستورية.

وقامت القافلة بالكشف على 841 حالة استفاد منها 60 من مربي الثروة الحيوانية، في إطار دعم الجامعة للقطاع الحيواني وتوفير الرعاية الصحية البيطرية في الأحياء والمناطق النائية.

كما قام الفريق الزراعي بزيارة عدد من الأراضي الزراعية التي تحتوي على محاصيل متنوعة، وتم خلال الزيارات الميدانية رصد أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وقدم الفريق الفني مجموعة من التوصيات العلمية التي شملت ضرورة اتباع ممارسات زراعية سليمة في تقليم الأشجار، وتنظيف التربة، وتنظيم الري، إلى جانب استخدام طرق تسميد مدروسة، وتطبيق برامج مكافحة بيئية آمنة. كما تم توزيع مبيدات زراعية معتمدة مجانًا، استفاد منها المزارعين من أبناء الحي، في إطار دعم الزراعة المستدامة وتحسين الإنتاج المحلي.

أشرفت على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف إدارات الجامعة، بما يعكس تكامل الجهود داخل جامعة قناة السويس لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المستدامة بمحافظات القناة.

