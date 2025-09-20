رئيس جامعة القناة يتفقد كليات التربية والطب والتجارة

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، كليات التربية والطب والتجارة، للوقوف على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، حيث رافقه في الجولة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية التربية الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، حيث تتم العملية التعليمية بمتابعة دقيقة من الدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

استعراض استعدادات الكلية

وخلال الزيارة استعرض رئيس جامعة القناة استعدادات الكلية لانطلاق العام الدراسي والتزام أعضاء هيئة التدريس بالحضور، مؤكدًا أن الكلية تستقبل هذا العام 4429 طالبًا وطالبة بواقع 584 طالبًا و3845 طالبة، وهو ما يعكس دورها المحوري في إعداد معلمين مؤهلين يسهمون في تطوير العملية التعليمية.

كما أشاد بجاهزية المدرجات والمعامل والتجهيزات الحديثة التي تدعم قدرات الطلاب الأكاديمية وتواكب أحدث الأساليب في إعداد المعلم.

متابعة سير العمل بكلية الطب

كما تابع الدكتور ناصر مندور بكلية التربية العملية التعليمية التي تتم تحت إشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث اطمأن على انتظام المحاضرات وحضور أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول.

وأوضح أن الكلية تستقبل هذا العام 2351 طالبًا وطالبة بواقع 1275 طالبًا و1076 طالبة، مشيرًا إلى حرصها على تخريج أطباء ذوي كفاءة عالية قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى ما تم توفيره من معامل متخصصة ومدرجات مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية التي تتيح فرص تدريب عملي متكامل وتواكب التطورات العالمية في التعليم الطبي.

واختتم رئيس الجامعة جولته بكلية التجارة حيث كان في استقباله الدكتور أحمد عزمي عميد الكلية، والدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج الجديدة، والدكتور أحمد ربيع رضوان أمين الكلية.

وخلال الجولة أكد على أهمية انتظام العملية التعليمية في مختلف الأقسام، لافتًا إلى أن الكلية تُعد من أكثر كليات الجامعة كثافة طلابية، إذ بلغ إجمالي عدد طلابها هذا العام 6721 طالبًا وطالبة بواقع 3873 طالبًا و2848 طالبة. كما أوضح أن البرامج المميزة بالكلية تجذب أعدادًا متزايدة، حيث بلغ عدد المقيدين بها 1459 طالبًا وطالبة بواقع 762 طالبًا و697 طالبة، مؤكدًا أن هذه البرامج تواكب متطلبات سوق العمل وتعكس رؤية الجامعة في التميز والجودة الأكاديمية.

