طلاب جامعة القناة يحصدون المراكز الأولى بمسابقة (Be Fit)

شارك منتخب جامعة قناة السويس للياقة البدنية، في منافسات مهرجان Be Fit لطلاب الجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على ملاعب المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، وذلك بمشاركة 250 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية تنافسوا في عدد من مسابقات اللياقة البدنية.

منتخب جامعة القناة خلال فعاليات البطولة،فيتو

حصد المراكز الأولى

تمكن منتخب جامعة قناة السويس من حصد مراكز أولى وتحقيق ميداليات متنوعة في عدة منافسات، وأحرز في منافسات الفرقة الأولى الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الطالبة حبيبة سمير غريب، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للطالب أحمد محمود السيد، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للطالبة هاجر إبراهيم عبد السلام.

وشهدت منافسات الفرقة الثالثة حصول الطالبة أسماء نصار محمد على المركز الثاني والميدالية الفضية، والطالبة ريناد جمال عبد الحميد على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت مشاركة منتخب جامعة قناة السويس في هذا المهرجان تحت إشراف تنفيذي للدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بقيادة محمد إمام، وبإشراف فني وتدريب للكابتن عمرو رجب الذي رافق الفريق إلى جانب الكابتن هالة العلمي من الإدارة العامة لرعاية الشباب طوال فعاليات المهرجان.

