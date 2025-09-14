جامعة القناة تستقبل وفد منطقة الوعظ بالإسماعيلية لبحث سبل التعاون (صور)

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب وفدًا رفيع المستوى من منطقة الوعظ بالإسماعيلية.

أعضاء وفد منطقة الوعظ بالإسماعيلية

ضم الوفد الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ هانى عبد العليم مكاوي مدير إدارة التوجيه ومشرف عام لجان الفتوى، والشيخ عبد الحميد السيد مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب أعضاء القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الإسلامية.

جانب من اللقاء، فيتو

مسئولية نشر الفكر الوسطي

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية نشر الفكر الوسطي المستنير بين طلابها، مشددًا على أن التعاون مع المؤسسات الدينية الرصينة يُعزز من رسالة الجامعة التنويرية ويُسهم في بناء وعي حقيقي يحمي الشباب من التطرف والانحرافات الفكرية.

جانب من اللقاء، فيتو

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تسعى لتقديم أنشطة تثقيفية متكاملة تجمع بين الجانب العلمي والجانب الديني والفكري، بما يضمن إعداد جيل واعٍ قادر على التمييز بين الفكر الصحيح والأفكار المغلوطة، مؤكدًا أن مثل هذه الندوات تعد من الركائز الأساسية لخطة الجامعة في خدمة الطلاب والمجتمع.

عقد الندوات على مدار العام الدراسي

ويُذكر أن هذا التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية سيتجسد في عقد ندوات دورية وفعاليات ميدانية داخل الكليات لنشر قيم الاعتدال، وتكريس الحوار البنّاء، وتحصين الطلاب بالفكر المستنير بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتشكيل وعي الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.