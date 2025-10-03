مقتل شاب وإصابة والديه بطعنات نافذة على يد جاره، القصة الكاملة لجريمة قرية الأخيوة بالشرقية

شهدت قرية الأخيوة مركز الحسينية محافظة الشرقية جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 43 عامًا من أسرة واحدة، فيما أصيب والداه بجروح بالغة.

مشاجرة تنتهي بجثة في الأخيوة والسبب صادم!

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي بوصول جثة “أحمد.إ.ال” متأثرًا بعدة طعنات نافذة أودت بحياته فور وصوله، فيما وصل والده ووالدته مصابين بجروح قطعية متفرقة في أنحاء متفرقة من جسميهما، ووُصفت حالتهما الصحية بالحرجة، وتم نقلهما فورًا إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت التحريات الأولية أن وراء الواقعة جار المجني عليهم، الذي اعتدى عليهم بسلاح أبيض على خلفية خلافات سابقة حول بيارة صرف صحي بالقرية، ما أدى إلى وفاة الابن وإصابة والوالدين بجروح بالغة.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.

ضبط مرتكب الجريمة

كما تم ضبط المتهم وعُرض على النيابة، التي أصدرت أمرًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث باستكمال الفحص وسماع أقوال المصابين.

