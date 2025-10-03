الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل شاب وإصابة والديه بطعنات نافذة على يد جاره، القصة الكاملة لجريمة قرية الأخيوة بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

شهدت قرية الأخيوة مركز الحسينية محافظة الشرقية جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 43 عامًا من أسرة واحدة، فيما أصيب والداه بجروح بالغة.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

مشاجرة تنتهي بجثة في الأخيوة والسبب صادم!

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي بوصول جثة “أحمد.إ.ال” متأثرًا بعدة طعنات نافذة أودت بحياته فور وصوله، فيما وصل والده ووالدته مصابين بجروح قطعية متفرقة في أنحاء متفرقة من جسميهما، ووُصفت حالتهما الصحية بالحرجة، وتم نقلهما فورًا إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج. 

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وكشفت التحريات الأولية أن وراء الواقعة جار المجني عليهم، الذي اعتدى عليهم بسلاح أبيض على خلفية خلافات سابقة حول بيارة صرف صحي بالقرية، ما أدى إلى وفاة الابن وإصابة والوالدين بجروح بالغة. 

وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.  

ضبط مرتكب الجريمة 

كما تم ضبط المتهم وعُرض على النيابة، التي أصدرت أمرًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث باستكمال الفحص وسماع أقوال المصابين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شاب وإصابة والديه بالشرقية ضحايا مشاجرات محافظة الشرقية مشاجرات الجيرة بالشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

النيابة تستدعي مالك العقار المنهار في مصر القديمة

تعرف على تفاصيل حفلات ساقية الصاوي خلال أكتوبر

تمهيدا لترحيلهم، إسرائيل تنقل 473 ناشطا من أسطول الصمود إلى سجن كتسيعوت

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

دفن جثة فتاة سقط بها الأسانسير في عقار سكني بحلوان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد العيسوي بعد خروجه من المستشفى

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الداخلية البريطانية: منفذ هجوم كنيس مانشستر لم يكن معروفًا لأجهزة الأمن

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads