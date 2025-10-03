موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف الاتحاد السكندرى، نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب



تنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب



وتذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري للمباريات.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب تحكيميا الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد توفيق طلب ومحمد فاروق (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد العزيز ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

تعد مباراة الليلة بين زعيم الثغر وذئاب الجبل مهمة في مشوار الفريقين للابتعاد عن منطقة الهبوط، في الدوري حيث يقبع المقاولون في المركز 19 برصيد 5 نقاط ويليه الاتحاد السكندري في المركز 20 وقبل الأخير بنفس الرصيد.

ويدخل فريق المقاولون لقاء الليلة تحت قيادة طلعت محرم مديرا فنيا بعما قرر مجلس المقاولون تكليفه بمهمة تدريب الفريق مؤقتا أمام الاتحاد السكندري بعد قبول استقالة محمد مكي ولحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المقاولون عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم بعدما جمع 5 نقاط فقط من 9 جولات بواقع 5 تعادلات و4 هزائم ليحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى صعيد آخر يسعى الاتحاد السكندري لتصحيح مساره في الدوري بتحقيق الفوز أمام المقاولون تحت قيادة تامر مصطفى، المدير الفني والذي تولى قيادة الفريق بعد رحيل أحمد سامي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب



صبحي سليمان ومحمود جنش، ومحمد سامي ومصطفى إبراهيم، وعبدالغني محمد وأبو بكر اليادي، وعمرو صلاح ومحمود شبانه، وعبدالرحمن بودي وأحمد محمود، وعبدالله فوزي ومحمد توني، ومحمد كناريا وناصر ناصر، وفادي فريد وفيفوري اكيم، وسيفوري ايزاك وعمرو جمعة، وأحمد عيد وجون إيبوكا، وإسلام سمير وأحمد ناجي.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

