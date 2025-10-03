تعرف على تفاصيل حفلات ساقية الصاوي خلال أكتوبر

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي خلال شهر أكتوبر لاستقبال مجموعة من الحفلات والفعاليات الفنية المتنوعة، التي تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وشعرية تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة للجمهور.

أبرز حفلات أكتوبر في الساقية

حفل فرقة كايروكي: تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها التي يعشقها الشباب، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبيرًا.

سهرة مع فرقة مسار إجباري: مزيج من موسيقى الروك والجاز مع الكلمات الاجتماعية والسياسية.

ليلة إنشاد ديني مع الشيخ إيهاب يونس: أمسية روحانية خاصة تواكب أجواء الشهر.

حفلات للشباب المستقل (Indie Bands): تشارك فيها فرق صاعدة مثل "وسط البلد" و"شارموفرز" لإعطاء مساحة للموسيقى البديلة.

إلى جانب الحفلات: عروض مسرحية شبابية تناقش قضايا اجتماعية معاصرة، أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء شباب، ومعارض فن تشكيلي على هامش الفعاليات.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر، وتقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتثقيف، مما يجعل ساقية الصاوي وجهة مميزة لعشاق الفنون.

