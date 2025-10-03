تمهيدا لترحيلهم، إسرائيل تنقل 473 ناشطا من أسطول الصمود إلى سجن كتسيعوت

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية نقلت 473 ناشطا اعتقلتهم من على متن سفن "أسطول الصمود" إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أبحرت 9 سفن جديدة ضمن أسطول الحرية نحو غزة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "473 ناشطا من أسطول الصمود نقلوا إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع نقل النشطاء الإنسانيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من على متن سفن "أسطول الصمود"، جوا من إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

في غضون ذلك، أعلنت "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة"، أن موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة وتتكون من 9 سفن.

وأضافت في منشور على صفحتها على "فيسبوك" أن من بين السفن سفينة الضمير الكبيرة التي تحمل 100 صحفي وطبيب وناشط.

وأكدت أن سفينة عاشرة هي "مارينيت - صفد" ضمن أسطول الصمود ما زالت تبحر نحو غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت عملية اعتراض وإيقاف لسفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو قطاع غزة.

